Eddie Howe ‘thyen heshtjen’ pasi u shty nga tifozi i Leeds

Ambiciet e Ligës së Kampionëve të Newcastle pësuan një goditje të shtunën kur barazuan 1-1 me Leeds në ‘Elland Road’.

Leeds mori një pikë të artë, në ‘luftën’ për t’i ikur rënies nga Premier Liga, ndërsa Newcastle do të kërkojë fitore deri në fund të stinorit për një vend në Top4.

Gjatë këtij takimi një tifoz i Leeds-it gjeti rrugën e tij pas sigurisë dhe u përball me menaxherin e Newcastle, Howe në zonën e tij teknike.

Mbështetësi i tha diçka një Howe të habitur, përpara se ta shtynte.

Autori u kap dhe u shoqërua larg nga stafi i sigurisë, ndërsa një anëtar i stafit të Newcastle pengoi ndihmës menaxherin Jason Tindall të përballej me tifozin.

Pas ndeshjes, Howe ka reaguar për incidentin e çuditshëm.

“Ishte një surprizë”, tha 45-vjeçari për ‘BT Sport’.

“Isha i përqendruar në lojë. Ishte gjëja e fundit që mendoni se mund të ndodhte”.

“Ishte një gjë kaq e çuditshme sepse jeni të përqendruar në lojë, nuk është diçka që prisni të ndodhë. Ai u përball me mua dhe më tha diçka që nuk mund ta përsërisja dhe u largua.

“Unë mendoj se kjo është ajo që ndodhi, por dikush mund të më thotë ndryshe. Jam mirë. Momente të tilla të bëjnë të mendosh – siguria e stafit dhe lojtarëve është parësore. Duhet të jemi të vetëdijshëm, siguria është kaq e rëndësishme.”

Gjatë dy viteve të fundit ka pasur një rritje shqetësuese të incidenteve të tifozëve që pushtuan fushën e lojës për të abuzuar me lojtarët dhe menaxherët.

Ish-trajneri i Crystal Palace, Patrick Vieira u përball me një tifoz të Evertonit në ‘Goodison Park’ në fund të sezonit të kaluar gjatë një pushtimi masiv në fushë, ndërsa kapiteni i Sheffield United, Billy Sharp u godit me grusht nga një tifoz i Nottingham Forest gjatë play-off-it të Championship sezonin e kaluar./Lajmi.net/

A Leeds fan got onto the pitch and squared up to Eddie Howe before being escorted away by security 😳 pic.twitter.com/U7Td8Rwfhc

— SPORTbible (@sportbible) May 13, 2023