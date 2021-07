Eddie Hearn konfirmon: Meçi ndërmjet Joshuas dhe Usyk do të zhvillohet në shtator

Anthony Joshua do të duhet ta mbrojë titullin e tij ndaj Oleksandr Usyk, bokseri ukrainas i cili është i pamposhtur në kategorinë e peshave të rënda, shkruan lajmi.net.

Hearn konfirmoi në profilin e tij në Twitter që meçi i shumëpritur ndërmjet boksierëve do të zhvillohet me 25 shtator në stadiumin “Tottenham Hotspur Stadium”.

Usyk menjëherë kishte reaguar në profilin e tij në Twitter ku kishte shkruar: “Po vij për ty” duke e paralajmëruar Joshuan.

Joshua pritej të ndeshej me Tyson Furyn, por ky i fundit kishte një klauzolë sekrete që e detyronte të bënte një rimeç me Deontay Wilder, duke e pamundësuar “duelin e shekullit” me Joshuan./Lajmi.net/