Ed Sheeran orë më parë ka publikuar bashkëpunimin më të ri me këngëtarin Khalid, shkruan lajmi.net.

Artisti ka qenë shumë aktiv muajt e fundit, kjo është kënga e tretë e publikuar nga britanezi vetëm muajin e fundit ku ndër to është edhe bashkëpunimi me Justin Bieber.

Albumi i ri nga Ed do të lansohet më datën 12 korrik të këtij viti, dhe pjesë e tij do jenë edhe disa super bashkëpunime me artistë si: Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Ella Mai. /Lajmi.net/