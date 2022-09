E zgjodhi Zvicrën para Kosovës, Jashari: Ishte çështje e zemrës sime, u realizua një ëndërr Teksa shumë futbollistë, që vijojnë me paraqitje të mira, presin një ftesë nga Allan Giresse të paktën për ndeshje miqësore me Kosovën, disa të tjerë s’e kanë fare atë ambicie. E njëri nga ta është pikërisht Ardon Jashari, djaloshi me prejardhje nga Kosova, që duket se “mëmëdheu i ri” e ka tëhuajësuar jo pak. Intervista…