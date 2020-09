E vërtetuar shkencërisht, kjo është arsyeja përse gratë aziatike preken më pak nga kanceri i gjirit

Përse ndodh kjo? Një nga arsyet është konsumimi i çajit jeshil, elementi bazë në shumicën e dietave aziatike. Çaji jeshil lidhet me uljen me 30 për qind të rrezikut të shfaqjes së kancerit të gjirit. Një arsye tjetër e fortë është konsumimi i sojës, e cila, nëse përdoret vazhdimisht gjatë fëmijërisë, më vonë, mund të ulë rrezikun e prekjes nga kanceri i gjirit.

Nëse femrat e konsumojnë sojën kur janë të rritura, rreziku mund të ulet vetëm me 25 për qind. Ndonëse konsumimi i çajit jeshil dhe sojës e përgjysmojnë rrezikun e shfaqjes së kancerit të gjirit te femrat aziatike, kjo gjë nuk vlen për kontrastin e madh të këtyre normave nga Lindja në Perëndim. Popullsia aziatike gjithashtu konsumon shumë kërpudha. Sikurse e theksuam për verën e kuqe, kërpudhat e bardha kanë treguar se bllokojnë enzimën e sintazës së estrogjenit, të paktën në një pjastër Petri. Kështu që studiuesit vendosën të studiojnë nëse ka një lidhje mes konsumimit të kërpudhave dhe kancerit të gjirit.

Ata krahasuan konsumimin e kërpudhave të 1 000 pacienteve me kancer në gji dhe 1 000 femrave të shëndetshme të së njëjtës moshë, peshë dhe me të njëjtin aktivitet fizik. Femrat që konsumonin mesatarisht më shumë se gjysmë kërpudhe në ditë, kishin 64 për qind më pak mundësi për t’u prekur nga kanceri i gjirit, krahasuar me ato që nuk konsumonin fare kërpudha. Ngrënia e tyre dhe pirja e një gjysmë bustine çaji jeshil çdo ditë, e ulte 90 për qind rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje.