“E vërteta që më çliroi” – Ramadan Nishori rrëfen si e fitoi betejën me heshtjen dhe traumën I mbijetuari i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe burri i parë i cili publikisht ka folur për dhunimin, Ramadan Nishori tregoi për betejën që e ka pasur me vetën për të marrë shërbime psiko-sociale por edhe për të ndarë me familjen tmerrin që ka përjetuar. Ai foli para shumë pjesëmarrësve në Forumin Ndërkombëtar…