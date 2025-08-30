E vërteta e dhimbshme e të pagjeturve, inaugurohet memoriali “Pema e Jetëve”
Fondi për të Drejtën Humanitare ka inauguruar sot memorialin "Pema e Jetëve" kushtuar personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Memoriali është ngritur në platonë mbi parkingun nëntokësor, pranë sheshit "Xhorxh Bush" në Prishtinë dhe përkon me Ditën e Personave të Pagjetur në Kosovë.
Fondi për të Drejtën Humanitare ka inauguruar sot memorialin “Pema e Jetëve” kushtuar personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Memoriali është ngritur në platonë mbi parkingun nëntokësor, pranë sheshit “Xhorxh Bush” në Prishtinë dhe përkon me Ditën e Personave të Pagjetur në Kosovë.
“Pema e Jetëve”, e konceptuar nga artistët Dea Gjinovci dhe Armand de Benoist de Gentissart, paraqet një trung pa pemë, simbol i jetëve të ndërprera dhe boshllëkut që ka lënë mungesa e tyre.
Brenda tij, në panele druri, janë gdhendur emrat e personave të pagjetur, disa prej tyre të shkruar edhe me dorën e vet familjarëve, duke krijuar një lidhje të përhershme mes kujtimit dhe dashurisë.
Bekim Blakaj drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare, përshkroi ngritjen e këtij memoriali jo vetëm si një vepër arti, por edhe një hapësirë e përhershme për përkujtim kolektiv, një vend ku dhimbja bëhet e përbashkët dhe historia nuk lejohet të harrohet.
“Ky memorial nuk është thjesht një vepër arti, por një hapësirë e përhershme për personat e pagjetur dhe familjet e tyre. Brenda tij emrat e të të zhdukurve janë gdhendur në panele druri, disa prej tyre mbajnë vetëm dorëshkrimin e familjarëve të tyre, një gjurmë dashurie që nuk mund të shuhet”, ka thënë Blakaj.
Memoriali është realizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në partneritet me Qendrën Burimore për Personat e Zhdukur dhe u mbështet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Departamenti Federal i Zvicrës për Punë të Jashtme.
Edhe 26 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë nuk dihet ende për fatin e rreth 1,600 personave.
Ndryshe, në inaugurimin e këtij memoriali nuk ishte i pranishëm askush nga zyrtarët e institucionet e larta të Kosovës.