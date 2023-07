E turpshme, tifozët serbë me koreografi: Kur të kthehet ushtria në Kosovë Tifozët e ekipit serb Crvena Zvezda, kanë prezantuar sot një koreografi skandaloze. Tifozët e quajtur ‘Delije’ hapi me brohoritje ndeshjen miqësore ndaj Fiorentinës dhe më pas, 12 minuta e 44 sekonda pas fillimit të ndeshjes, realizuan edhe një koreografi që bëri xhiron e shpejtë në të gjithë rajonin. Është një koreografi e turpshme me tifozët…