E turpshme, tifozët e Espanyol futen në fushë dhe sulmojnë lojtarët e Barcelonës Ndeshja e xhiros së 34 në La Liga në mes Espanyol dhe Barcelonës përfundoi me tensione. Barcelona riktheu lavdinë, duke u shpallur kampion pasi mposhtën 4:2 Espanyol. Me këta të fundit që janë afër rënies nga liga spanjolle. Me të përfunduar ndeshja ultrasit e Epsanyol u futën në fushë dhe sulmuan lojtarët e Barcelonës. Njësit…