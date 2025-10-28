E treta komunë me radhë, VV-AAK arrijnë marrëveshje edhe në Prizren
Gara e dytë për kryetarë të Komunave do të mbahet më 9 nëntor, e në një garë janë edhe kandidati për kryetar nga PDK, Shaqir Totaj dhe ai nga VV, Artan Abrashi. Për këtë garë, sot kanë arritur një marrëveshje të koalicionit qeverisës VV me AAK-në në Prizren, shkruan lajmi.net. Lajmin për këtë e ka…
Lajme
Gara e dytë për kryetarë të Komunave do të mbahet më 9 nëntor, e në një garë janë edhe kandidati për kryetar nga PDK, Shaqir Totaj dhe ai nga VV, Artan Abrashi.
Për këtë garë, sot kanë arritur një marrëveshje të koalicionit qeverisës VV me AAK-në në Prizren, shkruan lajmi.net.
Lajmin për këtë e ka dhënë kryetari i degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi.
“Sot kemi nënshkruar marrëveshje te koalicionit qeverisës me z. Artan Abrashi, kandidat nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Aleanca, dega në Prizren, mbetet e përkushtuar që, në përputhje me programin tonë politik e zhvillimor, të jetë gjithmonë pranë qytetarit dhe në shërbim të tij. Ne zotohemi se do të përfaqësojmë me dinjitet interesat e qytetarëve tanë në çdo nivel të qeverisjes lokale dhe se do të punojmë me përkushtim për një Prizren të drejtë, të zhvilluar dhe të bashkuar”, ka njoftuar Krasniqi.
Prizreni tani është komuna e tretë me radhë që kanë bërë koalicion VV dhe AAK pas Fushë Kosovës dhe Junikut. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë: