E tradhtoi burrin me shokun e tij të ngushtë, gruaja: Burri nuk më tërheq më…

Këtë herë, “Dear Deidre” sjell historinë e një 35-vjeçareje që ka tradhtuar për dy vite bashkëshortin e saj me mikun e tij më të mirë të fëmijërisë.

Tashmë, ajo mendon se nëse tregohet e sinqertë me partnerin, do të ndihet më mirë dhe sikur ka më pak faj, shkruan “The Sun”.

“Kam bërë seks për dy vite me radhë me mikun më të mirë të burrit tim nga fëmijëria e tij.

Para Krishtlindjeve ndërpreva kontaktet me të, pasi nuk mund të mendoja gjë tjetër dhe kjo po ndikonte në punën dhe në marrëdhënien time me fëmijët e mi.

Koka ime është akoma një rrëmujë. Më mungon shumë seksi dhe po mendoj t’i them partnerit tim.

Unë jam 35 vjeç, dhe burri im dhe shoku i tij janë 37 vjeç. Vajza ime është 12 vjeç dhe ne kemi një djalë së bashku që është 8 vjeç.

Burri im dhe unë u njohëm me njëri-tjetrin përmes këtij shokut kur ishim në të njëzetat tona dhe unë tashmë kisha vajzën time. Ata u rritën si fqinjë dhe dikur ishin të trashë si hajdutë. Por me kalimin e viteve ata u larguan dhe ne kishim shumë pak lidhje me të.

Pastaj, tre vjet më parë, ai na ftoi për një ‘barbecue’ me gruan e tij. Ne filluam të shoqëroheshim me të përsëri dhe fillova të mendoja se në çfarë forme të shkëlqyeshme ishte ai. E dija se po më shihte gjithashtu.

Një mbrëmje ai më thirri kur isha vetëm, ne filluam të flirtonim dhe të dy pranuan se kishim menduar të bënim seks me njëri-tjetrin.

Burri im është një baba i shkëlqyer dhe një bashkëshort i mirë për mua, por unë isha i mërzitur nga jeta jonë e parashikueshme.

Unë dhe shoku i tij filluam të takoheshim në fshehtësi, në shtëpinë e tij kur gruaja ishte në punë ose kur burri im dhe fëmijët ishin jashtë.

Kjo vazhdoi për dy vjet derisa pata këtë krizë. Nuk e di pse, por nuk mund ta bëja më. E dija që duhej të përqendrohesha te fëmijët dhe te biznesi im i kopshtarisë, të cilin e kisha lënë pas dore.

Por nuk di çfarë të bëj për burrin tim. Nuk më tërheq. Po mendoj të tregohem e sinqertë me të. Të paktën nuk do të jetoj më me këtë faj”.

“Dear Deidre” iu përgjigj 35-vjeçares kështu:

“Mos gënjeni veten se fakti që doni të tregoheni e sinqertë me bashkëshortin tuaj do t’ju bëjë me më pak faj.

Partneri juaj është një baba i shkëlqyer dhe bën gjithçka për familjen e tij. Ju keni gjetur një njeri të mirë. Ashtu si në të gjitha marrëdhëniet afatgjata, seksi mund të venitet.

Ju keni bërë gjënë më të vështirë, që është të hiqnit dorë nga tradhtia. Tani mund të përqendroheni në rikuperimin e jetës suaj seksuale dhe të martesës suaj.

Është absolutisht e mundur që të ndërtoni një marrëdhënie më të fortë se kurrë më parë. Ju lutemi merrni në konsideratë këshillimin për çiftet për t’ju ndihmuar që të dy të lidheni përsëri”.