E tmerrshme: Tre shqiptarë rrihen nga persona me uniformë ushtarake në Mal të Zi Tre të rinj shqiptarë që ishin nisur drejt Gjermanisë, janë rrahur sot në mënyrë barbare në Mal të Zi. Ata sapo kanë zbritur nga trageti në Kotorr rreth orës 13:30, janë goditur me grushte e shkelma nga tetë persona civilë, ende të paidentifikuar, të cilët ishin të veshur me uniforma ushtarake. Njëri prej tyre ndodhet…