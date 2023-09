E tmerrshme: Rusët shkelin me kamion një grua ukrainase

Një pushtues rus me një cisternë karburanti goditi një banore në Luhansk, Ukrainë.

Vajza që po kalonte rrugën në një vendkalim për këmbësorë është goditur nga një automjet i ushtrisë ruse.

Pamjet janë publikuar në rrjetet sociale dhe tashmë janë bërë virale në internet.

Mediat ndërkombëtare raportojnë se vajza ndërroi jetë në vendin e ngjarjes.

Aksidenti ka ndodhur më 12 shtator, por u bë i ditur vetëm tani ndërsa nuk dihet nëse janë marrë masa ndaj të dyshuarit.

Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e pajustifikueshëm të shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit të kaluar duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale.

A #Russian occupier in a fuel tanker hit a local resident in #Luhansk who was crossing the road at a pedestrian crossing. The girl died.

The accident occurred on September 12, but it became known only now. pic.twitter.com/kRhd2Y7LWG

— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2023