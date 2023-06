E tmerrshme, Bebe Rexha goditet me telefon në fytyrë gjatë performancës në koncert Bebe Rexha është njëra nga këngëtaret shqiptare e cila njihet edhe ndërkombëtarisht. Ajo numëron koncerte të shumta nëpër botë, shkruan lajmi.net. Në një nga koncertet e fundit ajo është përballur me një situatë të tmerrshme. Teksa ishte duke performuar në një koncert ajo është qëlluar me telefon në fytyrë. Ajo më pas ulet në skenë…