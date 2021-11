E thotë eksperti i transferimeve: Fenerbahce shpreh interesim për huazimin e Muriqit

Kosovari nuk e gjeti fare formën te klubi italian, ku qëndron në bankinë shumicën e ndeshjeve, derisa shumë rrallë luan, transmeton lajmi.net.

Por, kjo formë e dobët te Lazio duket se do mbarojë, pasi Fenerbahce ka shprehur interesim për ta rikthyer në skuadër.

Eksperti i transferimeve, Nicolo Schira raporton se klubi kroat e do Muriqin gjatë afatit kalimtar të janarit.

“Vedat Muriqi mund të largohet nga Lazio në janar. Fenerbahce ka shprehur interesim për rikthimin e sulmuesit në formë huazimi”.

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 11, 2021