E therrin me thikë dy persona për një veturë me qera në Prizren, arrestohen të dyshuarit Policia e Kosovës ka njoftuar se janë arrestuar dy persona në Prizren pasi kanë therrur me thikë dy persona pas një mosmarrëveshje për një veturë me qera. Viktimat janë dërguar fillimisht në Spitalin Rajonal të Prizrenit dhe për shkak të lëndimeve të rënda, janë transferuar ne Q.K.U.K Prishtinë për trajtim të mëtutjeshëm, kurse të dyshuarit…