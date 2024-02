E teproi festimin për pavarësi: I dyshuari shoqërohet për në polici pasi gjuajti me armë

Policia ka njoftuar se ka shoqëruar në stacionin policor, një person që gjuajti me armë gjatë 17 shkurtit.

Rasti ka ndodhur në një aheng për festën e pavarësisë në Shtime, shkruan lajmi.net.

Sipas raportit të policisë, i dyshuari ka dorëzuar armën vullnetarisht, ku pastaj në konsultim me prokurorin përkatës është bastisur shtëpia e tij, por nuk është gjetur asgjë e dyshimtë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedure të rregullt.

Njoftimi i plotë:

ARMËMBAJTJE PA LEJE/SHKAKTIM I RREZIKUT TË PËRGJITHSHËM- Fsh. Mullapolc, Shtime 17.02.2024-23:30. Më 19.02.2024 Njësit policore pas një pune hetimore kanë identifikuar dhe shoqëruar në stacionin policor të dyshuarin mashkull kosovar pasi që i njëjti kishte shtënë me armë (pistoletë me gaz) në ahengun e festës së pavarësisë. I dyshuari vullnetarisht ka dorëzuar armën dhe në konsultim me prokurorin është bërë bastisja e shtëpisë së të dyshuarit dhe objekteve përcjellëse por nuk është gjetur asgjë e dyshimtë, ndërsa pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/