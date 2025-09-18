E solli punën me na kthy shpinën Amerika, Kurti bashkë me Pecin e Atiqin “fryhen” veri të Mitrovicës
Amerika na leqiti, por kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk po mërzitet fort për këtë çështje.
I buzëqeshtur krah me Faton Pecin, Armend Mujën e Erden Atiq, Kurti shkoi në veri e jug të Mitrovicës.
Postimi i plotë:
Nga jugu në veri, nga veriu në jug, për qytetin e Mitrovicës me Lëvizjen VETËVENDOSJE!, për komunat me Faton Pecin dhe Erden Atiq.