E solli punën me na kthy shpinën Amerika, Kurti bashkë me Pecin e Atiqin “fryhen” veri të Mitrovicës

Amerika na leqiti, por kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk po mërzitet fort për këtë çështje. I buzëqeshtur krah me Faton Pecin, Armend Mujën e Erden Atiq, Kurti shkoi në veri e jug të Mitrovicës.     Postimi i plotë:     Nga jugu në veri, nga veriu në jug, për qytetin e Mitrovicës me…

Lajme

18/09/2025 22:47

Amerika na leqiti, por kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk po mërzitet fort për këtë çështje.

I buzëqeshtur krah me Faton Pecin, Armend Mujën e Erden Atiq, Kurti shkoi në veri e jug të Mitrovicës.

 

 

Postimi i plotë:

 

 

Nga jugu në veri, nga veriu në jug, për qytetin e Mitrovicës me Lëvizjen VETËVENDOSJE!, për komunat me Faton Pecin dhe Erden Atiq.

Artikuj të ngjashëm

September 18, 2025

Njohja e Palestinës, Trump: Nuk jemi dakord me Starmer

Lajme të fundit

Gjashtë ndeshjet e fundit të javës së parë...

Njohja e Palestinës, Trump: Nuk jemi dakord me Starmer

Kurti acaron më shumë marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtarë...

Kurti me video në serbisht për komunitetin serb:...