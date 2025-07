“E shohim” – Rexhepi nuk siguron që do e votoj Limajn nëse propozohet Zëvendëskryeministrja në detyrë, Emilja Rexhepi në një prononcim për klankosova para fillimi të tentimit numër 52 për konstitiumin e Kuvendit, ka folur për situatën aktuale. Rexhepi nuk ka siguruar se do ta votoj Fatmir Limajn për kryeparlamentar nëse vjen si propozim nga VV, shkruan lajmi.net “Ne jemi në koalicion me VV-në dhe e kemi Albulena…