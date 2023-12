“E shkruaj draftin me Rashiqin e Krasniqin”, BE i reagon Kurtit: Keni pasur 10 vite kohë Zëdhënësja e BE-së, Nabila Masrali, ka folur rreth deklarimit të kryeministrit Albin Kurti, për çështjen e Draftit të Asociacionit, i cili ka shprehur gatishmëri për të shkruar Draftin gjatë vitit 2024, meqë Lajcak ka thënë se Asociacioni është çështje e brendshme e Kosovës. Masrali ka thënë se drafti i BE paraqet “mënyrën moderne evropiane se…