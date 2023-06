E shau “Për’puthen”, Luizi bëhet opinionist i emisionit dhe ka një sqarim Luizi ishte njëri nga fenomenet shqiptare e gjithashtu edhe më i suksesshmi në secilin aspekt. Përtej të gjithave, ai ishte kritikuar shpesh, shkruan lajmi.net. Një nga to ishte edhe deklarata e tij lidhur me pjesëmarrjen e Efit në “Për’puthen”. Megjithatë, mbrëmjen e kaluar, Luizi ishte opinionist në këtë format. E lidhur me deklaratën e tij…