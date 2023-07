E rrezikshme: Tejkaloi dyfish shpejtësinë, shoferi në Ferizaj gjobitet me 500 euro dhe i hiqet patentë shoferi për 1 vit Policia në Ferizaj ka njoftuar se sot rreth orës 13:30, në rrugën “Driton Islami” në Ferizaj ka ndaluar një shofer të moshës 24-vjeçare, D.B., i cili ka tejkaluar shpejtësinë. Në zonën e kufizimit 50 km/h, ai ka vozitur me shpejtësi 107 km/h. Shoferi është dënuar me 500 euro dhe një vit heqje e patent shoferit.…