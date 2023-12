E rrezikshme në Mitrovicë: Kufizimi i shpejtësisë ishte 80 km/h shoferi ishte 173 km/h – gjobitet nga policia

Policia në Mitrovicë ka gjobitur një person, i cili në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 80 km/h, ka drejtuar automjetin me shpejtësi prej 173 km/h.

Ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 300 euro, tri pikë negative si dhe masa mbrojtëse “ndalimi i drejtimit me mjet motorik prej tre muajve”.

“Njësia e Trafikut në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Mitrovicën e Jugut, gjatë kontrollit të trafikut rrugor në rrugën rajonale Skenderaj-Drenas, gjatë matjes së shpejtësisë me radar kanë identifikuar kundërvajtësin, i cili në zonën ku kufizimi i shpejtësisë është 80 km/h, po zhvillonte shpejtësi prej 173 km/h”.

“Ndaj kundërvajtësit është shqiptuar gjobë prej treqind (300) euro, tre (3) pikë negative si dhe masa mbrojtëse-ndalimi i drejtimit me mjet motorik prej tre (3) muajve. Policia në Mitrovicë do të vazhdoj me marrjen e masave ligjore ndaj të gjithë kundërvajtësve të cilët nuk ju përmbahen rregullave dhe rrezikojnë pjesëmarrësit në trafik”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ishte edhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, i cili dy ditë më parë në një konferencë për media tregoi se si institucion i rendit dhe ligjit janë të gatshëm që t’i marrin masat e duhura në trafikun rrugor, gjë kjo e cila pason pas aksidenteve me fatalitet që ndodhën në Prizren dhe Podujevë.

Ai gjithashtu ka thënë se policia planifikon blerjen e më shumë radarëve statikë në mënyrë që të ulen aksidentet