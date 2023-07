E rrahu rëndë të miturin, policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e një personi në Prizren

Policia ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një personi I cili e ka sulmuar një të mitur me ç’rast i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore.

Sipas njoftimit të policisë i dyshuari të enjten mbrëma në Prizren në orën 20: 15 e ka sulmuar të miturin.

Deri më tani nuk është arritur të identifikohet i dyshuari për rastin edhe pse policia ka siguruar video dhe fotografi të tij.

Qytetarët të cilët kanë informata për vendodhjen e tij apo çfarëdo informate, policia ka kërkuar bashkëpunim në mënyrë që të arrestohet i dyshuari.

Njoftimi i plotë i policisë:

Kërkohet një i dyshuar për “Lëndim të rendë trupor’

Prizren, 07 Korrik 2023

Sektori i Hetimeve të Stacionit Policor në Prizren është duke zhvilluar hetime lidhur me veprën penale “Lëndim I rënde trupor” që ka ndodhur me datën 07/06/2023 rreth orës 20:15 në rrugën Hadi Kantarxhiu – Prizren. I dyshuari ka sulmuar të dëmtuarin te mitur me ç ’rast i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore.

Sektori i hetimeve ka bërë përpjekje maksimale në ndriçim të veprës penale dhe ka siguruar fotografi dhe video të dyshuarit mirëpo deri tani nuk ka rezultuar në identifikim e tij.

Me qëllim të ndriçimit të rastit nga Prokuroria Themelore në Prizren, kemi marr Autorizimin në pajtim të dispozitave të nenit 76 prag 2 te KPPRK-së, për publikimin e fotografive të dyshuarit në mediume televizive dhe media sociale, ku kërkohet bashkëpunim-ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, që do të na ndihmonin në identifikim dhe arrestimin e te dyshuarit.

Andaj kërkojmë bashkëpunim nga të gjithë qytetarët, që nëse kane çfarëdo informate , apo din diçka për vendndodhjen e të dyshuarit në foto, të raportojnë policinë në Suharekë , apo në cilin do stacion të policisë në Kosovë.