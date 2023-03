E respektojnë edhe në Turqi, Luka Modric merr duartrokitje nga tifozët kundërshtarë

Dy gola në këtë ndeshje i shënoi mesfushori i Chelseat. Mateo Kovacic, por vëmendja ishte te Luka Modric, lojtari i Real Madrid që mori duartrokitje nga tifozët kundërshtarë, shkruan Lajmi.net

Modric u largua nga loja në minutën e 84’të, duke u zëvendësuar nga Majer – dhe të gjithë tifozët kundërshtarë të Turqisë u ngritën në këmbë për ta duartrokitur ish-fituesin e Toptit të Artë.

Pas fitores së Kroacisë mbrëmë, ata shkojnë në kuotën e katër pikëve në dy ndeshje. Kurse Turqia mbetët me tre pikë në pozitën e tretë./Lajmi.net/

🍷🇭🇷 Luka Modrić (37) getting a standing ovation from the Turkey fans tonight. Magnificent player. pic.twitter.com/D4Ja2UrDji

— EuroFoot (@eurofootcom) March 28, 2023