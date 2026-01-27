E rëndë – Vdes fëmija që kishte rënë në lumin e Gadimes
Një fëmijë nga Lipjani, Zejn Zejnullahu ka humbur jetën sot. Ai është gjetur në lumin e Gadimes, ku kishte rënë dhe më pas është dërguar për në QKUK ku ka ndërruar jetë. Këtë e ka konfirmuar një mësues i tij, Driton Shabiu. “Njoftim! Pas një përpjekje të madhe qe ju afruam ne vendasit dhe mjekët…
Lajme
Një fëmijë nga Lipjani, Zejn Zejnullahu ka humbur jetën sot.
Ai është gjetur në lumin e Gadimes, ku kishte rënë dhe më pas është dërguar për në QKUK ku ka ndërruar jetë.
Këtë e ka konfirmuar një mësues i tij, Driton Shabiu.
“Njoftim!
Pas një përpjekje të madhe qe ju afruam ne vendasit dhe mjekët nxënsi jonë Zejna nuk arriti të shpëtoj,lusim Zotin e madhe të mos ket ksi raste,ngushëllime familjes”, ka shkruar Shabiu.
Zejn Zejnujllahu, fillimisht u raportua i zhdukur pasi nuk ishte kthyer në shtëpi nga shkolla.
Policia ende nuk ka dhënë detaje për rastin. /Lajmi.net/