E rëndë, vdes 3-vjeçari pasi bie nga ballkoni i ndërtesës në Vlorë

Lajme

12/04/2026 19:35

Një fëmijë trevjeçar ka vdekur, pasi dyshohet se ka rënë nga ballkoni i një ndërtese shumëkatëshe, në zonën e Skelës në Vlorë.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur ambulanca, të cilat e kanë transportuar të miturin drejt Spitalit Rajonal të Vlorës.

Sipas mediave shqiptare, fëmija është transportuar në spital, por aty ka vdekur për shkak të lëndimeve të rënda.

Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa pritet të sqarohen detaje të tjera mbi mënyrën se si ndodhi tragjedia.

