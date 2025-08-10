E rëndë: Digjet një shtëpi nga zjarret masive në Kqiq të Mitrovicës
Zjarre të mëdha e masive janë duke ndodhur në fshatin Kqiq të Mitrovicës. Deri tani, zjarri kishte kapluar fusha e male ndërsa tani i është afruar edhe shtëpive. Mediat lokale kanë raportuar se është djegur edhe një shtëpi. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por të njëjtit ende nuk kanë kthyer përgjigje.
