E rëndë: Aksident trafiku në Prishtinë, zyrtari policor raportohet se kishte vdekur paraprakisht
Një zyrtar policor ka ndërruar jetë sot.
Policia e Kosovës ka njoftuar se rreth orës 06:30 në rrugën “Zagrebi” në Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku, ku ka qenë e përfshirë një veturë.
Njësitet policore dhe Emergjenca kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku nga këta të fundit është konstatuar vdekja e viktimës, zyrtar policor, që dyshohet të ketë ndodhur para aksidentit.
Me rastin është duke u marrë Njësisë Rajonale Trafikut, ndërsa hetimet janë në zhvillim e sipër.
Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë së kryeqytetit, Enis Pllana.
“Sot rreth orës 06:30 në rrugën Zagrebi në Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku, ku ka qenë e përfshirë një veturë. Njësitet policore dhe emergjenca kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku nga këta të fundit është konstatuar vdekja e viktimës (zyrtar policor), që dyshohet të ketë ndodhë para aksidentit. Me rastin është duke u marrë Njësia Rajonale e Trafikut, ndërsa hetimet janë në zhvillim për të sqaruar shkaqet e sakta të aksidentit.”
Trupi i pajetë do të dërgohet në IML për obduksion.
Siç raportohet zyrtari policor kishte pësuar atak kardiak parapakëshit./Lajmi.net/