E quajti “i dashuri më pak intelegjent”, Meriton Mjekiqi i përgjigjet Ilnisa Agolli

Moderatori, Meriton Mjekiqi, ka reaguar pas deklaratës së ish-partneres së tij, gazetares Ilnisa Agolli, e cila pak javë më parë në një intervistë televizive e quajti “i dashuri më pak inteligjent”. Në premierën e filmit të ri shqiptar ADN, ku Meriton është pjesë e kastit aktorial, ai u pyet nga Prive By Liberta Spahiu për reagimin ndaj komenteve…

ShowBiz

19/10/2025 20:13

Moderatori, Meriton Mjekiqi, ka reaguar pas deklaratës së ish-partneres së tij, gazetares Ilnisa Agolli, e cila pak javë më parë në një intervistë televizive e quajti “i dashuri më pak inteligjent”.

Në premierën e filmit të ri shqiptar ADN, ku Meriton është pjesë e kastit aktorial, ai u pyet nga Prive By Liberta Spahiu për reagimin ndaj komenteve që u bënë virale në rrjetet sociale.

“S’e kam dëgjuar këtë, madje nuk e di a ekziston një deklaratë e tillë”, – u përgjigj ai me qetësi.

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Mes lotësh, Xheneta pro një takimi me Gjestin

October 18, 2025

Emma Tiglao nga Filipinet shpallet Miss Grand International 2025

October 18, 2025

Kevin Federline zbulon se sa para fitoi nga divorci me Britney Spears

October 18, 2025

Xheneta shpërthen në lot për Gjestin: Zemra ime është në copa

October 17, 2025

Më në fund, Vesa publikon momentin krah Mirlindit

Lajme të fundit

Kushtetuesja po shqyrton ankesën e Listës Serbe

​Izet Mexhiti pret fitoren e VLEN-it deri në pesë komuna

Gjobitet me 300 euro dhe heqje e patentshoferit...

Doli i pari nga votat me postë, Sokol...