E quajti “i dashuri më pak intelegjent”, Meriton Mjekiqi i përgjigjet Ilnisa Agolli
Moderatori, Meriton Mjekiqi, ka reaguar pas deklaratës së ish-partneres së tij, gazetares Ilnisa Agolli, e cila pak javë më parë në një intervistë televizive e quajti “i dashuri më pak inteligjent”. Në premierën e filmit të ri shqiptar ADN, ku Meriton është pjesë e kastit aktorial, ai u pyet nga Prive By Liberta Spahiu për reagimin ndaj komenteve…
ShowBiz
Moderatori, Meriton Mjekiqi, ka reaguar pas deklaratës së ish-partneres së tij, gazetares Ilnisa Agolli, e cila pak javë më parë në një intervistë televizive e quajti “i dashuri më pak inteligjent”.
Në premierën e filmit të ri shqiptar ADN, ku Meriton është pjesë e kastit aktorial, ai u pyet nga Prive By Liberta Spahiu për reagimin ndaj komenteve që u bënë virale në rrjetet sociale.
“S’e kam dëgjuar këtë, madje nuk e di a ekziston një deklaratë e tillë”, – u përgjigj ai me qetësi.