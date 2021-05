E quajti fallco, Lediana ia mbyll gojën Melisës

Ish-konkurrentja e “Përputhen”, Melisa Lleshi, së fundi ishte e ftuar në një intervistë në “Roped with Olsi”, ku foli rreth pjesëmarrjes në emision dhe lidhjen me Andin, shkruan lajmi.net.

E pyetur se kush i dukej personi më falso nga konkurrentët e “Përputhen”, ajo përmedi Ledianën.

Këtë deklaratë, Lediana nuk e priti mirë dhe vendosi t’i reagojë publikisht, duke e ‘thumbuar’ për viktimizim në program.

“Dhe sa për ata që japin intervista dhe akuzojnë se jam fallco, të shikojnë veten e tyre sepse Ledjana nuk përmend mamin e babin për t’u viktimizuar në program e as nuk shes veten për karrierë e për asgjë. Në intervista mund të flisni për veten tuaj, jo për vërtetësinë time se jeni askushi”, ka shkruar ajo.

Por, ajo nuk u ndal me kaq dhe me një postim ironizoi me faktin që Melisa tashmë është bërë këngëtare.

Lediana ka kërkuar në Google me titullin “Si të bëhesh këngëtar nga “Përputhen”?”. /Lajmi.net/