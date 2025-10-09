E quajtën arrogant, Peci thotë se është i thjeshtë: Eci për toke dhe nuk i frikësohem askujt
Kandidati për kryetar të Mitrovicës së Jugut nga Lëvizja Vetëvendosje, Faton Peci, ka theksuar se nuk është arrogant, siç e kanë cilësuar të tjerët. Ai ka deklaruar se nuk e konsideron veten vetëm trim, por se nuk i frikësohet askujt. “Unë jam i njëjti siç kam qenë gjithmonë. Më së miri më njeh Mitrovica, por…
Lajme
Kandidati për kryetar të Mitrovicës së Jugut nga Lëvizja Vetëvendosje, Faton Peci, ka theksuar se nuk është arrogant, siç e kanë cilësuar të tjerët.
Ai ka deklaruar se nuk e konsideron veten vetëm trim, por se nuk i frikësohet askujt.
“Unë jam i njëjti siç kam qenë gjithmonë. Më së miri më njeh Mitrovica, por edhe Kosova, për gjithçka që kam bërë. Nuk më takojnë epitetet si mendjemadh, arrogant apo i rrezikshëm,” është shprehur Peci.
“Jam njeri i thjeshtë, si të gjithë qytetarët e Kosovës. Jetoj me një standard jetese si një familje me të hyra mesatare në nivel vendi. Me fjalë të tjera, unë ec për tokë.”
“As nuk jam i rrezikshëm, as i vështirë. Parimet i mbaj, kam rezistencë ndaj të keqes deri në maksimum. Nuk mendoj se jam trim, por për t’iu frikësuar dikujt – nuk i frikësohem askujt,” ka thënë Peci për Klanin.
Peci ka deklaruar se përkrahja e VV-së dhe kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, është e jashtëzakonshme për garën e tij në Mitrovicë e Jugut.