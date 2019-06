E premtja shumë e nxehtë, kjo do të jetë temperatura maksimale për sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHK) njofton se në vendin tonë sot do të mbajë mot kryesisht me diell.

Pasdite vende-vende do të ketë zhvillim të vranësirave dhe kushte për reshje afatshkurta shiu. Sipas IHK-së, temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 31-34 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi 1- 6m/s. “Indeksi UV mbetet i lartë, kështu që situata biometeorologjike mund të shkaktojë probleme te shumica e personave me sëmundje kronike.

Preferohet që nga ora 10:00 deri 17:00 mundësisht t’i shmangemi kontaktit direkt nga rrezet e diellit.”, bëhet e ditur në njoftimin e IHK-së. /Lajmi.net/