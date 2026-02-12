E premte me mot të vranët dhe riga shiu

Lajme

12/02/2026 23:55

Të premten pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me riga shiu në disa zona të vendit.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 dhe 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës pritet të arrijnë nga 6 deri në 9 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi prej 1 deri në 6 metra në sekondë./lajmi.net/

