E premte me diell dhe temperatura deri në 19 gradë në Kosovë

Lajme

30/10/2025 23:53

Kosova pritet të ketë mot kryesisht me diell dhe vranësira të shpërndara gjatë ditës së premte.

Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat minimale do të lëvizin nga 2 deri në 5°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 16 deri në 19°C, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi i jugperëndimit.

Kushtet e tilla pritet të sjellin një ditë të qetë dhe të përshtatshme për aktivitete në ambient të hapur./lajmi.net/

