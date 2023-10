E premte dhe datë 13, ky është parashikimi i motit për sot Sot pritet të mbajë mot kryesisht me diell, njofton IHKM. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 6-8 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-25 gradë Celsius. Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të fryjë erë nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi 1-6m/s.