E prekshme/ Ja çfarë përjetuan ky baba dhe djali i tij i vogël gjatë shpërthimit në Beirut

Shkaku i shpërthimit ende nuk është bërë i ditur por në anën tjetër, deri më tani 10 persona së paku janë raportuar të vdekur dhe qindra të plagosur, shkruan lajmi.net.

Ndërsa, një kamerë sigurie brenda shtëpisë së një personi në Beirut ka kapur momentin e frikshëm të shpërthimit.

Një baba i cili ishte brenda shtëpisë së tij me të birin, kishte tentuar të shpëtonte nga shpërthimi duke u fshehur nën tavolinë me të birin.

Fatmirësisht shpërthimi shkatërrues nuk kishte rrënuar shtëpinë e tyre dhe të dy kanë shpëtuar. /Lajmi.net/

My heart 💔 aches for you #Beirut

