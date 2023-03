E pranon Marcelo: Messi kundërshtari më i vështirë me të cilin jam përballur ndonjëherë Marcelo pranon se Lionel Messi është kundërshtari më i vështirë me të cilin është përballur ndonjëherë, pavarësisht se ishte përballur edhe me Cristiano Ronaldon në fillim të karrierës së tij. Ish-ylli i Real Madrid u largua nga kryeqyteti spanjoll pas një periudhe të mbushur me trofe që e pa atë të fitoi Ligën e Kampionëve…