E pranon Carvajal: Manchester City ishte shumë më mirë se ne, do të rikthehemi edhe më të fortë

Manchester City është kualifikuar në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve për edicionin 2022/2023.

“Qytetarët” kanë shënuar fitore të thellë 4:0 në ndeshjen e dytë kundër Real Madridit në Etihad Stadium dhe me rezultat të përgjithshëm 4:1 kanë siguaruar biletën për finale.

Mbrojtësi i Real Madridit, Dani Carvajal pas ndeshjes theksoi se ekipi i Pep Guardiolës ishte më i mirë në fushë se ai me shokët e skuadrës.

“Manchester City ishte shumë më i mirë se ne, urime për ta. Ne do të rikthehemi më të fortë dhe do të punojmë që së shpejti të jemi në një tjetër finale”, tha Carvajal pas ndeshjes, njofton Fabrizio Romano, transmeton lajmi.net.

Manchester City do të ballafaqohet me Interin në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve që do të zhvillohet në Stamboll më 10 qershor./Lajmi.net/