“E praemte” – Syla flet për talljet me Halil Kastratin: Djali i tij marakli n’kerre si hoxhallarët e tjerë

Valon Syla ka thënë se ai e ka ngucur hoxhën Halil Kastatin për fjalën e premte dhe nuk ka reaguar asgjë, sepse e ka pranuar dhe është sjell në mënyrë civilë, sepse njerëzit që nuk e pranojnë humorin i frikohen diçkaje.

“Halilin e kam ngucë për fjalën e premte, por nuk ka reaguar, sepse e pranon humorin, dhe vetëm ata që nuk e pranojnë humorin i frikohen diçkaje, të vërtetës”, ka thënë Syla.

"Halil Kastrati e ka një djalë që edhe ai është marakli nkerrë, por që nuk ia kanë sulmuar, për shkak të çështjes së bamirësisë, sepse mediat i dinë disa gjëra por që nuk i flasin, sepse edhe djali i tij është superluksoz e kogja aktiv, por dua të them se edhe këta njerëz kanë drejte për lukse, por a duhet me kanë hoxhë për me kanë I pasur", ka thënë Syla.