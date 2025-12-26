E përqeshën propozimin për emrin e urës – Peci skandalizon, krahason figurën e Kurtit me Bill Clintonin
Lajme
Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci me anë të një videoje ka dal dhe i ka sulmuar të gjithë ata që e përqeshën propozimin e tij që urës së re mbi lumin Ibër duhet t’i vihet emri “Albin Kurti”.
Por, në videon e publikuar Peci skandalizon shumë, e tejkalon servilizmin e djeshëm, transmeton lajmi.net.
“Ne si shoqëri kemi bërë shumë mirë kur e kemi ndërtuar shtatoren e Bill Clintonit në Prishtinë në shenjë mirënjohje, ka shoqëri të avancuar sikurse ësthë shoqëria suedeze që shtatore e mirënjohje i ka bërë edhe Kosovare Asllanit për kontributin në futboll.”, u shpreh ai.
Ai në video e lartësoj shefin e tij, Albin Kurti në maksimum, duke i dhënë merita për punën në veri të vendit.
“Andaj gjithë këtyre që po bëjnë përpjekjet e fundit për të përqesh ose bullizu propozimin që ura më e bukur mbi lumin Ibër të ketë emrin e Albin Kurtit janë prej përpjekjeve të fundit para të dielës së 28 dhjetorit, tha ai ndër të tjera./lajmi.net/