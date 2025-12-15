E pazakontë: Punëtori harron të lëshoj nxemjet në një shkollë në Obiliq, ndërpritet mësimi
Një rast i pazakontë ka ndodhur sot në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Pandeli Sotiri” në Komunën e Obiliqit.
Punëtori përgjegjës për ngrohje, ka harruar t’i lëshoj ato me ç’rast është ndërprerë mësimi, shkruan lajmi.net.
Komuna e Obiliqit ka njoftuar se Drejtoria e Arsimit në këtë Komunë është njoftuar me vonesë.
“Institucioni ka marrë masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e rasteve të tilla dhe për të siguruar zhvillimin normal të procesit mësimor nē ditët nē vijim. Kërkojmë ndjesë për shqetësimin e shkaktuar dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/
