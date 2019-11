E pazakontë: Nga çarja rrugore që shkaktoi tërmeti në Greqi dalin bashkë ujë e naftë

Në rrjetet sociale është ngarkuar një video, pamjet e së cilës tregojnë daljen e ujit dhe naftës në të njëjtën kohë në një çarje, e cila duket të jetë rrugore, shkruan lajmi.net.

Tërmeti u ndje në një zonë të gjerë, 258 km (160 milje) larg epiqendrës së tij, nga Athina në ishullin e Kretës, njoftuan media lokale.

Tërmeti nuk kishte asnjë lidhje me atë që ndodhi në Shqipëri më 26 nëntor, thanë ekspertët grekë. /Lajmi.net/

DISCLOSURE TV- After an #earthquake Greece watch sea water and oil from far under the ground bubble up through the road. The earthquake caused a break in the earths crust. like what happened in Los Angeles after the Ridgecrest earthquakes. pic.twitter.com/GAMAzSlhp5

— Disclosure Tv (@DisclosureTv_) November 27, 2019