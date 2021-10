E pazakontë: Futbollisti i Arsenal humbet dhëmbin e tij gjatë ndeshjes, shkon ta kërkoj në fushë pas ndeshjes

Ndeshja përfundoi me rezultatin e barabartë pa gola, gjersa gjatë ndeshjes dhe pas ndeshjes ndodhi diçka e pazakontë.

Mbrojtësi i Arsenalit, Gabriel Magalhaes humbi dhëmbin e tij gjatë një dueli me futbollistët e Brighton, dhe kësisoj ai pas përfundimit të ndeshjes ka qëndruar në fushë në tentim për ta gjetur atë.

Gabriel’s tooth has just fallen out during that collision there. He ran over to the touchline to give it to #AFC coach Shad Forsythe — Kaya Kaynak (@kayakaynak97) October 2, 2021

He’s now come back out on to the pitch to try and find presumably what is another bit of his tooth! #AFC pic.twitter.com/hTYXnYgXnk — Kaya Kaynak (@kayakaynak97) October 2, 2021

Update: Gabriel is still searching for his missing tooth 🦷 https://t.co/i1mCBN204W pic.twitter.com/T939y6eeKi — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) October 2, 2021

Për koinçidencë, rasti i njëjtë i ka ndodhur pikërisht Gabrielit, dhe pikërisht ndaj skuadrës së njëjtë, në ndeshjen finale të sezonit të kaluar në Emirates Stadium. /Lajmi.net