E pazakontë: Dy vajza nga “Përputhen” rrahen mes vete në mes të emisionit Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur sot në emisionin ”Përputhen”. Gjatë një debati në studio, dy konkurentet Ketrina dhe Emi, janë përplasur fizikisht. Pas këtij veprimi të gocave, moderatorja Megi Pojani është detyruar të ndërpresë emisionin. Video: View this post on Instagram A post shared by Për’puthen (@perputhen_tch)