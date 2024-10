E parë e shtetit që flet për të drejtat e grave nuk afrohet as t’i përshëndes punëtoret teknike që po grevojnë tek Kuvendi Që nga 17 shtatori, gra të shumta që janë punëtore teknik të Kuvendit të Kosovës janë duke grevuar. Këto gra të cilat mbajnë familje me rrogën e ulët e cila u ofrohet janë duke grevuar si shkak i pakënaqësive që kanë me këto paga. 275 euro pagë të njëjtave nuk u del as për gjërat…