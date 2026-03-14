E papritur: Trump njofton largimin e Grenellit nga pozita e drejtorit të “John F. Kennedy Center”

Bota

14/03/2026 11:23

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka bërë të ditur se Richard “Ric” Grenell do të dorëhiqet nga posti i drejtorit të “John F. Kennedy Center for the Performing Arts në Uashington, D.C.”, një rol që ai e mbajti që nga emërimi i tij në shkurt 2025.

Sipas njoftimit të Trump, Matt Floca, nënkryetar për operacionet e qendrës, do të marrë drejtimin ekzekutiv të institucionit dhe do të përkujdeset për menaxhimin e përditshëm, me formalizimin e vendimit gjatë një mbledhjeje të bordit të drejtorëve në Shtëpinë e Bardhë, transmeton lajmi.net.

Largimi i Grenell ndodh ndërsa Kennedy Center përgatitet për një mbyllje dyvjeçare për rinovime, pas një periudhe të trazuar menaxhimi që përfshinte riorganizime dhe vendosjen e emrit të Trump në fasadën e ndërtesës – një vendim që shkaktoi reagime të ashpra dhe anulime nga artistë të njohur.

Trump e falënderoi Grenell për punën e tij gjatë tranzicionit, por burimet pranë Shtëpisë së Bardhë thonë se presidenti është lodhur nga raportimet e vazhdueshme për problemet e menaxhimit të Kennedy Center. Gjatë mandatit të tij, Grenell përballej me protesta, anulime të performancave, rënie të shitjes së biletave dhe vështirësi financiare, ndërsa përpiqej të zbatonte vizionin e presidentit për institucionin.

Burimet e CNN theksojnë se, megjithë afërsinë e mëparshme mes Trump dhe Grenell – një besnik i njohur që ka mbajtur poste të ndryshme gjatë dy mandateve presidenciale – presidenti ka filluar të humbasë durimin për shkak të kritikave të vazhdueshme për menaxhimin e qendrës.

“Ric ka punuar shumë për të mbetur i preferuari i Trump, por presidenti është lodhur duke dëgjuar çdo ditë se Kennedy Center po menaxhohet keq dhe se Trump po e shkatërron atë,” tha një burim pranë qendrës.

Grenell njihet gjithashtu për aktivitetet e tij ndërkombëtare; në Ballkan, ai është i njohur për lidhjet lobuese me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, si dhe për rolin e tij si i dërguari amerikan në dialogun Kosovë–Serbi.

Mandati i tij në Kennedy Center do të mbahet mend si një periudhë me turbulenca dhe vendime të diskutueshme, ndërsa institucionet amerikane të artit përgatiten për një fillim të ri nën drejtimin e Flocas./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 14, 2026

Irani sulmon ambasadën e SHBA-së në Irak

March 14, 2026

ShBA sulmon ishullin Kharg të Iranit

Lajme të fundit

Policia e Shqipërisë e arreston në Fushë-Krujë 36...

Daniel Serwer pas dorëheqjes së Grenell nga “Kennedy...

“Stres post-traumatik”, psikologia flet për gjendjen emocionale të Gjestit

Ambasadori i Irlandës viziton Federatën e Futbollit të...