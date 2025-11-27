E papritur: Sasa kërkon largimin nga BBVK

ShowBiz

27/11/2025 22:19

Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa ka kërkuar që të largohet nga shtëpia.

Këtë ua ka thënë dy banorëve të tjerë, Ibros dhe Kushtrimit, derisa është shprehur se të njëjtën gjë do t’ia thotë edhe “Vëllait të Madh”.

“Dua ta lë lojën, dua të shkoj te “Vëllai i Madh” e ti them”, është shprehur ajo.

Ibro e ka këshilluar atë që t’i mendojë gjërat mirë para se të marrë ndonjë vendim.

