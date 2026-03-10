E papritur, publikohet video ku Miri e pranon me gojën e tij se e do Selinin

Pas debatit të fundit në “Big Brother VIP Albania 5” mbi marrëdhënien mes Miri dhe Selin, situata u tensionua edhe më shumë kur Ledioni i bëri një pyetje të sinqertë Mirit: “A ke ndjenja për Selin?” Miri iu përgjigj kategorikisht: “Jo.” Megjithatë, produksioni i transmetoi një klip ku Miri shihej në dhomën e rrëfimit në një gjendje…

ShowBiz

10/03/2026 22:18

Pas debatit të fundit në “Big Brother VIP Albania 5” mbi marrëdhënien mes Miri dhe Selin, situata u tensionua edhe më shumë kur Ledioni i bëri një pyetje të sinqertë Mirit: “A ke ndjenja për Selin?”

Miri iu përgjigj kategorikisht: “Jo.”

Megjithatë, produksioni i transmetoi një klip ku Miri shihej në dhomën e rrëfimit në një gjendje të ndjeshme emocionale, duke u shprehur se e do Selinin. Në video dëgjohej Miri teksa thoshte: “Ata thonë që ju e keni për lojë, jo mo vëlla. E dua atë”

Deklarata e tij shkaktoi shok te Selin, e cila mbeti e befasuar nga fjalët e tij.

Pas kësaj, Miri mohoi kategorikisht se e kishte thënë këtë në kontekstin aktual, duke sqaruar se deklarata kishte ndodhur tre muaj më parë, pas një mbrëmjeje feste, dhe nuk ishte shprehur në mënyrën që duket në klip.

Situata ka krijuar tension në shtëpi dhe ka hapur sërish diskutime te banorët dhe publiku, ndërsa ndjekësit vazhdojnë të komentojnë për marrëdhënien komplekse mes Mirit dhe Selin.

Artikuj të ngjashëm

March 10, 2026

“Është e dashuruar në burrë të martuar”, banorët dyshojnë se Selin...

March 10, 2026

Pas daljes nga Big Brother, Alesio ‘godet’ me deklaratën: Brikena kishte...

March 10, 2026

Selina e thotë haptazi: Miri nuk më ka ngacmuar ndonjëherë

March 10, 2026

Kështu po komunikojnë Klodi dhe Londrimi pas daljes nga Big Brother VIP Kosova

Lajme të fundit

SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën...

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”,...

Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të...