E papritur: Milaim Zeka futet sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova Opinionisti i Big Brother VIP Kosova 3, Milaim Zeka, do të futet në shtëpi për 24 orë. Sonte pas mbarimit të gjysmëfinales dhe spektaklit ‘Prime’, Zeka do të futet në shtëpinë më të famshme në trojet shqiptare, si banor. Zeka do të qëndrojë me finalistët për 24 orë teksa kujtojmë që në finale do të…